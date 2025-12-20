Захаби – о выступлении Джошуа: «Не понимаю, как такой опытный боксер не смог поймать Пола раньше. Кажется, у них было соглашение»
Айманн Захаби высказался о поединке между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
Боец легчайшего веса UFC Айманн Захаби высказался о боксерском поединке между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
«У меня ощущение, что у них было соглашение – в каком раунде Джейк должен упасть. Я не понимаю, как такой опытный и титулованный боксер, как Джошуа, не смог поймать его раньше.
Очень неловкий и странный бой для просмотра. Мне показалось очевидным, что Джошуа «тащил» Пола», – написал в социальных сетях Захаби.
Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Айманна Захаби
