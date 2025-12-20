Пол – о переломе челюсти: «Сердце и яйца не пострадали. Дайте мне Канело через 10 дней»

Джейк Пол прокомментировал полученный в поединке с Энтони Джошуа перелом челюсти.

Блогер и боксер Джейк Пол прокомментировал полученный в поединке с Энтони Джошуа перелом челюсти.

«Двойной перелом челюсти. Сердце и яйца не пострадали. Дайте мне Канело через 10 дней», – написал Пол в социальных сетях.

Бой в супертяжелом весе между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

