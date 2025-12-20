  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джошуа бросил вызов Фьюри: «Хватит болтать. Отложи телефон и снова надень боксерские перчатки»
0

Джошуа бросил вызов Фьюри: «Хватит болтать. Отложи телефон и снова надень боксерские перчатки»

Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа предложил Тайсону Фьюри провести поединок.

«Я не могу дождаться, когда снова выйду в ринг в 2026 году. И если Тайсон Фьюри действительно настолько серьезен, как он о себе говорит, пусть отложит телефон и снова наденет боксерские перчатки. Пусть выйдет и подерется с бойцом, который принимает любой вызов.

Если ты и правда плохой парень, то выходи на бой со мной. Хватит болтать. Давай посмотрим, что скажут твои кулаки», – заявил Джошуа.

В ночь на 20 декабря Джошуа провел поединок против Джейка Пола. Бой состоялся в Майами и закончился досрочной победой Джошуа.

Фьюри в последний раз выступал в декабре прошлого года, когда уступил Александру Усику судейским решением. После боя он объявил о завершении карьеры.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году (The Ring)

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoТайсон Фьюри
logoЭнтони Джошуа
logoДжейк Пол
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Пол: «Мне конкретно надрали задницу, но в этом и есть суть бокса. Я еще вернусь – и стану чемпионом мира»
27 минут назад
Джошуа – о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель»
42 минуты назад
Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде
сегодня, 05:00
Главные новости
Джейк Пол: «Мне конкретно надрали задницу, но в этом и есть суть бокса. Я еще вернусь – и стану чемпионом мира»
27 минут назад
Джошуа – о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель»
42 минуты назад
Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде
сегодня, 05:00
Вечер бокса в Майами: Джошуа нокаутировал Пола, Андерсон Сильва победил Вудли и другие
сегодня, 04:25
50-летний Андерсон Сильва нокаутировал Тайрона Вудли в Майами
сегодня, 02:20
Джошуа обратился к Полу: «Я серьезный боец – вот в чем разница между нами. Ты будешь уничтожен, Джейк»
вчера, 17:25
Джейк Пол: «Вижу страх в глазах Джошуа. Давление на нем, а я буду боксировать свободно»
вчера, 17:10
Гуськов – о Царукяне: «Арману нужно сжать кулаки и двигаться дальше. Ему должны дать титульник»
вчера, 16:40
Богдан Гуськов: «Надеюсь, мой следующий бой состоится в феврале-марте. Хочу встретиться с Блаховичем»
вчера, 16:15
Григорий Дрозд: «Считаю, что Джейк Пол достоин уважения. У него есть яйца»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото