Джошуа бросил вызов Фьюри: «Хватит болтать. Отложи телефон и снова надень боксерские перчатки»

Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа предложил Тайсону Фьюри провести поединок.

«Я не могу дождаться, когда снова выйду в ринг в 2026 году. И если Тайсон Фьюри действительно настолько серьезен, как он о себе говорит, пусть отложит телефон и снова наденет боксерские перчатки. Пусть выйдет и подерется с бойцом, который принимает любой вызов.

Если ты и правда плохой парень, то выходи на бой со мной. Хватит болтать. Давай посмотрим, что скажут твои кулаки», – заявил Джошуа.

В ночь на 20 декабря Джошуа провел поединок против Джейка Пола . Бой состоялся в Майами и закончился досрочной победой Джошуа.

Фьюри в последний раз выступал в декабре прошлого года, когда уступил Александру Усику судейским решением. После боя он объявил о завершении карьеры.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году (The Ring)

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть