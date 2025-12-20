  • Спортс
3

Джошуа – о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель»

Энтони Джошуа прокомментировал победу над Джейком Полом.

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа прокомментировал победу над блогером Джейком Полом

«Это было не лучшее выступление. Правда, не лучшее. Но конечная цель была простой – добраться до Джейка Пола, уронить его и причинить ему урон. Именно этого хотел мой менеджер, именно это было у меня в голове. Это заняло чуть больше времени, чем я ожидал, но в итоге правый кулак все-таки нашел свою цель.

Джейк сегодня выступил очень достойно, и я хочу отдать ему должное. Ему было непросто в ринге, но он продолжал вставать, продолжал бороться. На такое способны только настоящие мужчины», – сказал Джошуа.

Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

Джошуа вырубил Джейка Пола – после четырех нокдаунов!

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoЭнтони Джошуа
logoДжейк Пол
Энтони Джошуа - Джейк Пол
logoбокс
