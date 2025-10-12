Оливейра готов драться на условиях Холлоуэя: «В любой точке мира. Март – идеальный момент»

Чарльз Оливейра назвал дату возможного реванша с Максом Холлоуэем.

«Бой на условиях Макса? Можно. Если не в Бразилии, то готов к поединку в любой точке мира. Март был бы идеальным моментом. Будет отличный бой», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Оливейра вызвал Холлоуэя после победы над Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio. Макс принял вызов.

Оливейра дрался с Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье: «Оливейра против Холлоуэя за пояс BMF – отличный бой»

Оливейра хочет возглавить турнир на стадионе в Бразилии: «Я – тот парень, который продает бои. Мы заслуживаем этого»