Умар Нурмагомедов подерется с Дейвисоном Фигейредо на турнире UFC 324.

Поединок в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигейредо пройдет в предварительном карде турнира UFC 324.

Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада).

Нурмагомедов (19-1) в последний раз дрался в октябре, когда победил Марио Баутисту единогласным решением судей.

Фигейредо (25-5-1) в октябре выиграл у Монтела Джексона раздельным решением.

Бой Пимблетта и Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324

Умар Нурмагомедов: «Понимаю, что титульник мне пока не дадут. Хочу провести еще один бой до Рамадана»