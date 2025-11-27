Арман Царукян: «Падение Топурии – это что-то безумное. От «Эль Матадора» до «Эль Утки»
Боец легкого веса UFC Арман Царукян высказался о нежелании Илии Топурии проводить против него титульную защиту.
«Падение Топурии – это что-то безумное. От «Эль Матадора» до «Эль Утки». Осталось совсем немного до «Эль Труса» и «Эль Тряпки», – написал в социальных сетях Царукян.
22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Армана Царукяна
