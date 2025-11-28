Бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324

Бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи за временный титул возглавит UFC 324.

Поединок за пояс временного чемпиона UFC в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи возглавит турнир UFC 324.

Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада).

Пимблетт (23-3) в последний раз дрался в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде. Он идет на серии из семи побед в UFC.

Гейджи (26-5) в марте выиграл у Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ранее сообщил , что возьмет перерыв в выступлениях.

