69

Бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324

Бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи за временный титул возглавит UFC 324.

Поединок за пояс временного чемпиона UFC в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи возглавит турнир UFC 324.

Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада).

Пимблетт (23-3) в последний раз дрался в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде. Он идет на серии из семи побед в UFC.

Гейджи (26-5) в марте выиграл у Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ранее сообщил, что возьмет перерыв в выступлениях.

Даниэль Кормье: «В UFC хотели свести Пимблетта с Гейджи. Победа превратила бы его в претендента»

Уайт – о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы – это довольно странно»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoДжастин Гейджи
logoПэдди Пимблетт
logoИлия Топурия
легкий вес (MMA)
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян: «Падение Топурии – это что-то безумное. От «Эль Матадора» до «Эль Утки»
27 ноября, 16:30
Царукян – о желании Топурии драться с Пимблеттом: «Разве не очевидно, что Эль Пато прилагает все усилия, чтобы избежать боя со мной?»
25 ноября, 07:49
Илия Топурия: «Моя цель – бой с Махачевым за третий пояс. Если UFC не дадут мне подняться, то хочу драться с Пимблеттом»
25 ноября, 07:38
Главные новости
Тренер Яна: «Петру нужно многое поменять в стратегии относительно первого боя с Мерабом. Важно давить и действовать агрессивно»
43 минуты назад
Двалишвили – о жизни в США: «Мне нравится Америка, но в Лас-Вегасе у меня не было грузинских друзей. Я помог друзьям из Грузии прилететь сюда – теперь они живут со мной, в моем доме»
57 минут назад
Царукян хочет бой за пояс BMF: «Какие еще варианты? С кем в нашем дивизионе я могу драться, если не с Холлоуэем?»
сегодня, 08:18
Петр Ян: «Чемпион всегда под прицелом. Сейчас это Мераб»
сегодня, 08:03
Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»
сегодня, 07:38
UFC анонсировал бой Оливейра – Холлоуэй за титул BMF. Позже пост удалили
вчера, 17:34Фото
Александр Красюк: «Усик поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет никакого смысла»
вчера, 16:45
Хирн – о целях Джошуа: «Попытаться стать трехкратным чемпионом мира или победить Фьюри»
вчера, 16:21
Ян – о бое с Двалишвили: «Хочу победить нокаутом. Хочу вернуть пояс и отомстить»
вчера, 14:57
Анатолий Малыхин: «Это была моя лучшая подготовка за долгие годы. Но Умарчик почувствовал, что нужно спрыгивать с поезда»
вчера, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото