Майкл Биспинг: «Гэрри должен стать следующим претендентом. Он уже продвигает противостояние с Махачевым»

Майкл Биспинг считает, что Иэн Гэрри должен стать следующим претендентом на пояс.

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал победу Иэна Гэрри над Белалом Мухаммадом.

Бой между Гэрри и Мухаммадом состоялся в соглавном событии турнира UFC в Катаре – Гэрри победил единогласным решением судей.

«Гэрри побил бывшего чемпиона и выдал невероятное промо. Он уже продвигает титульный поединок, проводит параллели между противостоянием с Исламом Махачевым и враждой Хабиба и Конора . И я вижу в этом сравнении логику.

Его речь после поединка, брошенный Махачеву вызов – все это было феноменально. Думаю, что именно Гэрри должен стать следующим претендентом на пояс», – сказал Биспинг.

Гэрри обратился к Махачеву: «Я лучший в мире. Ты обязан провести титульную защиту против меня»

С кем дальше драться Махачеву?