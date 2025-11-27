Майкл Биспинг: «Гэрри должен стать следующим претендентом. Он уже продвигает противостояние с Махачевым»
Майкл Биспинг считает, что Иэн Гэрри должен стать следующим претендентом на пояс.
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал победу Иэна Гэрри над Белалом Мухаммадом.
Бой между Гэрри и Мухаммадом состоялся в соглавном событии турнира UFC в Катаре – Гэрри победил единогласным решением судей.
«Гэрри побил бывшего чемпиона и выдал невероятное промо. Он уже продвигает титульный поединок, проводит параллели между противостоянием с Исламом Махачевым и враждой Хабиба и Конора. И я вижу в этом сравнении логику.
Его речь после поединка, брошенный Махачеву вызов – все это было феноменально. Думаю, что именно Гэрри должен стать следующим претендентом на пояс», – сказал Биспинг.
Гэрри обратился к Махачеву: «Я лучший в мире. Ты обязан провести титульную защиту против меня»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
