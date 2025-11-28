14

Официально: реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325

Реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325.

Поединок за пояс чемпиона UFC в полулегком весе между Александром Волкановски (27-4) и Диего Лопесом (27-7) состоится в главном событии UFC 325.

Ивент пройдет 31 января в Сиднее (Австралия).

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между ними состоялся в апреле – тогда Александр победил единогласным решением судей.

После этого Лопес встретился с Джином Силвой, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов»

Лопеc готов подраться с Волкановски в декабре: «Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца на подготовку»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм UFC
logoUFC
logoАлександр Волкановски
logoДиего Лопес
полулегкий вес
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Лерон Мерфи: «Волкановски не отказывался от боя со мной. Он просто не знает дату»
26 сентября, 17:55
Волкановски – о следующем сопернике: «Думал, что подерусь с Мерфи, но появились некоторые препятствия»
26 сентября, 15:30
Мовсар Евлоев: «Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мерфи»
16 сентября, 10:22
Главные новости
Царукян готов помочь Гейджи в подготовке к бою с Пимблеттом: «Надеюсь, Джастин надерет ему зад. Я бы изуродовал лицо Пэдди локтями в партере»
28 минут назад
Перейра нокаутировал спарринг-партнера на тренировке
сегодня, 09:49Видео
Брэди – о следующем сопернике Махачева: «Меньше всех титульный бой заслуживает Усман. Моралес – самый достойный вариант»
сегодня, 09:38
Тренер Яна: «Петру нужно многое поменять в стратегии относительно первого боя с Мерабом. Важно давить и действовать агрессивно»
сегодня, 08:43
Двалишвили – о жизни в США: «Мне нравится Америка, но в Лас-Вегасе у меня не было грузинских друзей. Я помог друзьям из Грузии прилететь сюда – теперь они живут со мной, в моем доме»
сегодня, 08:29
Царукян хочет бой за пояс BMF: «Какие еще варианты? С кем в нашем дивизионе я могу драться, если не с Холлоуэем?»
сегодня, 08:18
Петр Ян: «Чемпион всегда под прицелом. Сейчас это Мераб»
сегодня, 08:03
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2025
сегодня, 07:50
Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»
сегодня, 07:38
UFC анонсировал бой Оливейра – Холлоуэй за титул BMF. Позже пост удалили
вчера, 17:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото