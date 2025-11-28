Официально: реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325
Реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325.
Поединок за пояс чемпиона UFC в полулегком весе между Александром Волкановски (27-4) и Диего Лопесом (27-7) состоится в главном событии UFC 325.
Ивент пройдет 31 января в Сиднее (Австралия).
Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между ними состоялся в апреле – тогда Александр победил единогласным решением судей.
После этого Лопес встретился с Джином Силвой, победив техническим нокаутом во втором раунде.
Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов»
Лопеc готов подраться с Волкановски в декабре: «Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца на подготовку»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм UFC
