Чарльз Оливейра: «Оливейра – Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!»

Чарльз Оливейра вызвал Макса Холлоуэя на бой за титул BMF.

«Хантер [Кэмбелл, матчмейкер UFC], Оливейра – Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!» – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра, который на турнире в Рио-де-Жанейро во втором раунде задушил Матеуша Гамрота.

Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Холлоуэй – действующий обладатель пояса BMF, который в боях за титул побеждал Джастина Гейджи и Дастина Порье.