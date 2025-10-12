Чарльз Оливейра: «Оливейра – Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!»
Чарльз Оливейра вызвал Макса Холлоуэя на бой за титул BMF.
«Хантер [Кэмбелл, матчмейкер UFC], Оливейра – Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!» – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра, который на турнире в Рио-де-Жанейро во втором раунде задушил Матеуша Гамрота.
Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Холлоуэй – действующий обладатель пояса BMF, который в боях за титул побеждал Джастина Гейджи и Дастина Порье.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
