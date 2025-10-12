Холлоуэй согласен на реванш с Оливейрой: «Подеремся на моих условиях»
Макс Холлоуэй отреагировал на вызов Чарльза Оливейры.
«Мы услышали вызов, это было бы весело. У нас есть история. Чарльз жалуется, что проиграл первый бой из-за какой-то травмы. Думаю, теперь мы разберемся с этим. Подеремся на моих условиях», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
Чарльз Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Победив Матеуша Гамрота, Оливейра заявил о желании провести реванш с Холлоуэем
Чарльз Оливейра: «Оливейра – Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!»
Дастин Порье: «Оливейра против Холлоуэя за пояс BMF – отличный бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
