Дастин Порье: «Оливейра против Холлоуэя за пояс BMF – отличный бой»
Порье поддержал идею поединка Оливейры и Холлоуэя.
«Чарльз против Макса за пояс BMF – отличный бой», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
Оливейра дрался с Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Холлоуэй – действующий обладатель пояса BMF, который в боях за титул побеждал Джастина Гейджи и Порье.
Порье хочет провести боксерский поединок с Диазом: «Единственный бой, который я бы принял»
Порье хотел бы увидеть MMA-поединок Джервонты Дэвиса и Шона О’Мэлли: «Подождем пару ударов ногами. Посмотрим, что будет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости