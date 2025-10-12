1

Дастин Порье: «Оливейра против Холлоуэя за пояс BMF – отличный бой»

Порье поддержал идею поединка Оливейры и Холлоуэя.

«Чарльз против Макса за пояс BMF – отличный бой», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Оливейра дрался с Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Холлоуэй – действующий обладатель пояса BMF, который в боях за титул побеждал Джастина Гейджи и Порье.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
