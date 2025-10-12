Дастин Порье: «Оливейра против Холлоуэя за пояс BMF – отличный бой»

Порье поддержал идею поединка Оливейры и Холлоуэя.

«Чарльз против Макса за пояс BMF – отличный бой», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье .

Оливейра дрался с Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Холлоуэй – действующий обладатель пояса BMF, который в боях за титул побеждал Джастина Гейджи и Порье.

Порье хочет провести боксерский поединок с Диазом: «Единственный бой, который я бы принял»

Порье хотел бы увидеть MMA-поединок Джервонты Дэвиса и Шона О’Мэлли: «Подождем пару ударов ногами. Посмотрим, что будет»