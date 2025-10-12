Оливейра хочет возглавить турнир на стадионе в Бразилии: «Я – тот парень, который продает бои. Мы заслуживаем этого»
Чарльз Оливейра считает, что его поединок может заполнить стадион в Бразилии.
«Я – тот парень, который продает бои. Если мы устроим турнир на стадионе в Бразилии, то главным событием должен быть «Чарльз Де Бронкс». Мы заслуживаем этого», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра задушил Матеуша Гамрота в главном событии UFC Rio.
Чарльз Оливейра: «Оливейра – Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!»
Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
