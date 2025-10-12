Оливейра хочет возглавить турнир на стадионе в Бразилии: «Я – тот парень, который продает бои. Мы заслуживаем этого»

Чарльз Оливейра считает, что его поединок может заполнить стадион в Бразилии.

«Я – тот парень, который продает бои. Если мы устроим турнир на стадионе в Бразилии, то главным событием должен быть «Чарльз Де Бронкс». Мы заслуживаем этого», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра задушил Матеуша Гамрота в главном событии UFC Rio.

