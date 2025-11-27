Двалишвили заявил, что уважает Яна: «В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Мне теперь нравится этот парень»
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к Петру Яну.
«В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Петр провел три поединка после встречи со мной – и каждый раз я его поддерживал. Его успехи ведь идут и мне на пользу – лишнее доказательство, что я побил очень хорошего бойца.
В какой-то момент я понял, что поддерживаю его слишком сильно. Осознал, что мне теперь нравится этот парень. И сейчас это стало проблемой – мне предстоит подраться с ним, а негативных эмоций он не вызывает», – сказал Двалишвили.
Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.
