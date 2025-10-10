UFC Rio: Оливейра против Гамрота, Фигейредо – Джексон и другие бои

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдет турнир серии UFC Fight Night . В главном событии состоится поединок в легком весе между Чарльзом Оливейрой (35-11) и Матеушем Гамротом (25-3).

В соглавном событии подерутся бойцы легчайшего дивизиона Дейвисон Фигейредо (24-5-1) и Монтел Джексон (15-2).

Другие бои турнира:

● Висенте Луке (23-11-1) – Джоэл Альварез (22-3);

● Джоната Диниз (9-1) – Марио Пинто (10-0);

● Рикардо Рамос (17-7) – Каан Офли (11-4-1);

● Лукас Алмейда (15-4) – Майкл Асвелл (10-3);

● Ирина Алексеева (5-3) – Биа Мескита (5-0).

Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Гамрот – о поединке с Оливейрой: «Это будет эпический бой на земле. Покажу свой уровень, как сделал это против Царукяна»

Чарльз Оливейра: «Гамрот, спасибо, что принял бой. Остальные только трепались и просто хотели шумихи»