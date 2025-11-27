Холлоуэй поддержал Топурию: «Сам оказывался в подобной ситуации. Надеюсь, все наладится»

Макс Холлоуэй высказался в поддержку Илии Топурии.

Обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй отреагировал на заявление Илии Топурии .

Ранее чемпион UFC в легком весе сообщил , что возьмет паузу в выступлениях из-за трудного периода в личной жизни.

«Сожалею, чемпион. Если происходит то, о чем я думаю... Я и сам оказывался в подобной ситуации. Знаком с этим не понаслышке: пытаться готовиться к боям и одновременно защищать своих детей. Надеюсь, что у тебя все наладится», – написал в социальных сетях Холлоуэй.

Осенью в Сети появилась информация о расставании Топурии с женой. Пара удалила совместные фото в соцсетях. У супругов двое детей – сын Уго и дочь Джорджина.

