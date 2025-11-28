Харрисон встретится с Нуньес в соглавном событии UFC 324. Ядун подерется с О’Мэлли в основном карде

Официально анонсированы бои основного карда турнира UFC 324.

UFC официально анонсировал бои основного карда 324-го номерного турнира. Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада).

В соглавном событии пройдет титульный поединок в женском легчайшем весе между Кайлой Харрисон (19-1) и Амандой Нуньес (23-5).

Предстоящая защита титула станет для Харрисон первой. Нуньес в последний раз дралась в июне-2023, когда выиграла у Ирен Алданы.

В основном карде турнира также подерутся бойцы легчайшего дивизиона Сун Ядун (22-8-1) и Шон О’Мэлли (18-3).

Ядун не дрался с февраля, когда победил Генри Сехудо техническим решением. О’Мэлли идет на серии из двух поражений.

