Чарльз Оливейра: «Родители никогда не смотрят мои бои. Они просто слушают, что происходит на арене – и молятся»

Чарльз Оливейра заявил, что его родители не смотрят бои с его участием.

«Не имеет значения, где я дерусь – мои родители никогда не смотрят мои бои. Они смотрят только мой выход в октагон. Так было и на турнире UFC в Сан-Паулу, дома. Они смотрят мой выход, а потом встают на колени – где бы ни находились – и молятся Богу.

Они просто слушают, что происходит на арене или по телевизору. В этот раз они будут на арене в первых рядах, и все повторится: сначала посмотрят мой выход в клетку, а потом встанут на колени и будут молиться», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра .

В ночь на 12 октября Оливейра проведет поединок против Матеуша Гамрота . Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро.

Чарльз Оливейра: «Я восхищаюсь Джонсом. Но если Перейра попадет по нему, то он окажется в нокауте»

Оливейра хочет подраться с Конором на турнире UFC в Белом доме: «Это было бы нечто грандиозное»