Нассурдин Имавов: «Сказал UFC, что меня интересует только титульный бой. Если придется ждать, то мы подождем»
Боец среднего веса UFC Нассурдин Имавов рассказал о переговорах с представителями промоушена относительно следующего боя.
«У нас был отличный разговор с UFC. Прямо сказал, что меня интересует только титульный бой. Если придется ждать, то мы подождем. Никаких отвлекающих факторов.
Великие дела требуют серьезной подготовки. Буду готов – даже не сомневайтесь в этом. Я не привык ждать, но в этот раз придется», – написал в социальных сетях Имавов.
Имавов (17-4) в последний раз дрался в сентябре, когда выиграл у Кайо Борральо единогласным решением судей.
Хамзат Чимаев: «Перенес небольшую операцию на ноге. Вернусь после Рамадана»
Соннен назвал Имавова «Имановым», сказав, что он главный претендент на титульник. Нассурдин ответил: «Возможно, но ему нужно пройти меня»