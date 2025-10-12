Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере

На турнире UFC Rio прошел бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Матеушем Гамротом . Оливейра победил удушающим во втором раунде.

Видео сабмишена – здесь .

Гамрот проиграл четвертый раз за карьеру и впервые – сабмишеном, все остальные поражения – решением судей.

Оливейра закрыл поражение от Илии Топурии в титульном поединке, который прошел в июне-2025.