Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере

На турнире UFC Rio прошел бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Матеушем Гамротом. Оливейра победил удушающим во втором раунде.
Гамрот проиграл четвертый раз за карьеру и впервые – сабмишеном, все остальные поражения – решением судей.
Оливейра закрыл поражение от Илии Топурии в титульном поединке, который прошел в июне-2025.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
