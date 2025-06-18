«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры

Ислам Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры.

Ранее тренер Хавьер Мендес сообщил , что Махачев проведет всего три боя, после чего уйдет из спорта.

«Двойной чемпион. Все только начинается», – написал в социальных сетях Ислам Махачев .

В мае стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем – бой может состояться 20 октября.

Умар – о Махачеве: «Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы обсудить с Исламом переход в полусредний вес»

Даниэль Кормье: «Махачев – молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры?»