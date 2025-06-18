«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры
Ислам Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры.
Ранее тренер Хавьер Мендес сообщил, что Махачев проведет всего три боя, после чего уйдет из спорта.
«Двойной чемпион. Все только начинается», – написал в социальных сетях Ислам Махачев.
В мае стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем – бой может состояться 20 октября.
Умар – о Махачеве: «Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы обсудить с Исламом переход в полусредний вес»
Даниэль Кормье: «Махачев – молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры?»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Ислама Махачева
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