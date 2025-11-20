Даниэль Кормье: «Если бы Махачев подрался с Рахмоновым, это был бы самый тяжелый бой в его карьере»

Кормье считает, что Рахмонов станет самым сложным соперником для Махачева.

Экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье оценил потенциальное противостояние Ислама Махачева и Шавката Рахмонова .

«Шавкат Рахмонов – тот парень, о котором я думаю: «Чувак, это сумасшедший бой, о котором стоит подумать». Ислам против Рахмонова. Габариты Рахмонова, его борцовские способности и удар.

Это хороший бой. Я думал, что прошлый уик-энд был для Ислама самым тяжелым в карьере. Он ясно доказал, что это не так. Но, думаю, если бы ему пришлось драться с Шавкатом, это был бы самый тяжелый бой в его карьере», – сказал Даниэль Кормье .

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и завоевал титул в полусреднем весе. Рахмонов занимает четвертое место в рейтинге полусредневесов.

С кем дальше драться Махачеву?