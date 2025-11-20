Усман Нурмагомедов – о новом титульном бое: «Окей, пора возвращаться к работе»

Усман Нурмагомедов прокомментировал анонс нового титульного боя.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов отреагировал на анонс нового боя.

«Окей, пора возвращаться к работе», – написал в соцсетях Усман Нурмагомедов.

7 февраля на турнире в Дубае Нурмагомедов встретится с Алфи Дэвисом .

