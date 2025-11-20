Усман Нурмагомедов – о новом титульном бое: «Окей, пора возвращаться к работе»
Усман Нурмагомедов прокомментировал анонс нового титульного боя.
Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов отреагировал на анонс нового боя.
«Окей, пора возвращаться к работе», – написал в соцсетях Усман Нурмагомедов.
7 февраля на турнире в Дубае Нурмагомедов встретится с Алфи Дэвисом.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
