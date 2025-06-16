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Умар – о Махачеве: «Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы обсудить с Исламом переход в полусредний вес. Они считают, что он может продавать там бои. Но Махачев не хочет отказываться от пояса в легком»

Умар Нурмагомедов объяснил, почему Ислам Махачев сменил категорию.

«Хантер Кэмпбелл [коммерческий директор UFC] – большой фанат крупных боев. Он очень сильно погружен в работу. Это же он сделал бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. А в Дагестан он прилетал, чтобы обсудить переход Ислама в полусредний дивизион. Не знаю, можно ли мне это говорить.

UFC хотят Илию Топурию сделать чемпионом легкого веса. Не из-за того, что Ислам уходит выше. Они просто верят, что Махачев может там продавать бои.

Ислам должен был защищать пояс против Топурии, если бы Белал Мухаммад сохранил титул. Теперь Махачев станет двукратным чемпионом. И он не хочет отказываться от пояса в легком весе. Ислам планирует еще драться там», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Ранее Махачев владел титулом UFC в легком весе, но промоушен освободил его от пояса из-за перехода в полусредний дивизион. За вакантный титул подерутся Чарльз Оливейра и Илия Топурия. Чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена позже проведет защиту против Махачева.

Гейджи – о карде мечты: «В главном событии четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Порье, Холлуэем и Махачевым. Втроем мы бы смогли отхреначить Ислама»

Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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