Сергей Спивак: «Ган и мне в глаза тыкал. Считаю, он делает это намеренно»

Сергей Спивак упрекнул Сирила Гана в нарушении правил.

Тяжеловес UFC Сергей Спивак считает, что Сирил Ган намеренно нарушает правила во время боев.

– Сирил Ган ткнул пальцами в глаза Тому Аспиналлу, вас он бил по затылку. Кажется ли вам, что он в принципе в боях действует грязно?

– Думаю, да. Он и мне в глаза тыкал. Помню, когда он мне палец в глаз воткнул, я посмотрел боковым зрением на судью, а тот даже внимания не обратил – пришлось продолжать бой. У Гана есть такое.

– При этом, мне кажется, боец может не тыкать пальцем в глаз, если сам не хочет.

– Считаю, он это делает намеренно. Хоть он и расстроился после боя [с Аспиналлом], это часть его игры. И по затылку удары – много было моментов и со мной, и с [Джуниором] Дос Сантосом, и с [Таем] Туйвасой, – сказал Сергей Спивак в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

Титульный бой между Ганом и Аспиналлом на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычков в глаза со стороны француза.

