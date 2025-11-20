9

Сергей Спивак: «Ган и мне в глаза тыкал. Считаю, он делает это намеренно»

Сергей Спивак упрекнул Сирила Гана в нарушении правил.

Тяжеловес UFC Сергей Спивак считает, что Сирил Ган намеренно нарушает правила во время боев.

– Сирил Ган ткнул пальцами в глаза Тому Аспиналлу, вас он бил по затылку. Кажется ли вам, что он в принципе в боях действует грязно?

– Думаю, да. Он и мне в глаза тыкал. Помню, когда он мне палец в глаз воткнул, я посмотрел боковым зрением на судью, а тот даже внимания не обратил – пришлось продолжать бой. У Гана есть такое.

– При этом, мне кажется, боец может не тыкать пальцем в глаз, если сам не хочет.

– Считаю, он это делает намеренно. Хоть он и расстроился после боя [с Аспиналлом], это часть его игры. И по затылку удары – много было моментов и со мной, и с [Джуниором] Дос Сантосом, и с [Таем] Туйвасой, – сказал Сергей Спивак в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

Титульный бой между Ганом и Аспиналлом на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычков в глаза со стороны француза.

Тычок в глаз, который сорвал титульник UFC. Грязь?

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoMMA
logoСирил Ган
logoСергей Спивак
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дана Уайт: «Глаза Аспиналла в порядке, серьезных повреждений нет. Как только он будет готов драться, мы организуем реванш с Ганом»
7 ноября, 08:40
Вальтер Уокер: «Аспиналл выставил тяжеловесов в плохом свете. Его ткнули в глаз всего один раз – и он отказался продолжать»
1 ноября, 09:45
Ренато Мойкано: «Ган – чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел»
30 октября, 11:35
Главные новости
Умар Нурмагомедов: «Понимаю, что титульник мне пока не дадут. Хочу провести еще один бой до Рамадана»
26 минут назад
Федор Емельяненко: «Бой с КроКопом будет не выставочным, а настоящим. Готовится контракт»
сегодня, 12:10
Хачанов поддержал Царукяна перед боем с Хукером: «Только вперед, брат»
сегодня, 12:05
Арман Царукян: «Хочу украсить лицо Хукера рассечениями. Не собираюсь заканчивать бой слишком рано»
сегодня, 11:20
«Впереди долгая дорога». Петр Ян вылетел в США на бой против Двалишвили
сегодня, 10:00Фото
Царукян – в шаге от Топурии. Как дела у других бойцов UFC из России?
сегодня, 09:50
Умар Нурмагомедов: «Все хотят, чтобы Махачев подрался с Топурией. Это очень большой поединок»
сегодня, 09:40
Дуров сообщил, что папахи Хабиба Нурмагомедова появятся в Telegram в форме подарков. Они будут проданы на аукционе
сегодня, 09:20
Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing
сегодня, 09:00
Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев подерутся за пояс PFL в полусреднем весе
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото