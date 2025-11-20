Немков – о Махачеве: «Он уже величайший боец в UFC»

Вадим Немков назвал Ислама Махачева величайшим бойцом в истории UFC.

Боец PFL Вадим Немков высказался о достижениях чемпиона UFC в полусреднем весе Исламе Махачеве .

«Я считаю, что он уже величайший боец в UFC. У него есть четыре защиты пояса в одной из самых конкурентных весовых категорий. И в любителях, и в профессионалах это один из самых жестких весов. И то, что Ислам разбил Делла Маддалену, причем в одностороннем порядке, говорит о высоком уровне бойцовского IQ, борьбы, ударки», – сказал Вадим Немков.

Победив Джека Делла Маддалену на UFC 322, Махачев завоевал в полусреднем весе и увеличил победную серию до 16 боев (повторение рекорда Андерсона Сильвы).

