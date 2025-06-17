Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще три боя»
Хавьер Мендес сообщил, сколько еще боев проведет Ислам Махачев.
«Мы увидим Ислама еще, возможно, в трех боях», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Ранее UFC анонсировал бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева, но дата поединка до сих пор неизвестна.
Сехудо уверен, что Махачев и Маддалена подерутся осенью: «Скорее всего, это будет 20 октября. Только не знаю, где пройдет бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
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