0

Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще три боя»

Хавьер Мендес сообщил, сколько еще боев проведет Ислам Махачев.

«Мы увидим Ислама еще, возможно, в трех боях», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Ранее UFC анонсировал бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева, но дата поединка до сих пор неизвестна.

Сехудо уверен, что Махачев и Маддалена подерутся осенью: «Скорее всего, это будет 20 октября. Только не знаю, где пройдет бой»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
logoХавьер Мендес
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Белал Мухаммад: «Хотел, чтобы Усман вызвал меня. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди»
10 минут назад
Александр Усик: «Бокс – это «Роллс Ройс», а кулачные бои – что-то типа «Фиата»
29 минут назад
Шон О’Мэлли: «Перед боем посмотрел фильм об Усаме бен Ладене, почувствовал себя настоящим американцем»
2сегодня, 07:04
Сехудо уверен, что Махачев и Маддалена подерутся осенью: «Скорее всего, это будет 20 октября. Только не знаю, где пройдет бой»
3вчера, 18:43
Умар считает невозможным переход Махачева в средний вес: «Он не весит столько. В тренировочном лагере он максимум набирает 86 кг»
6вчера, 16:58
Вахитов – о поражении Верховену: «Травмы не дали полностью раскрыться. Психологически был очень хорошо готов»
вчера, 16:08
Арман Царукян: «Я буду запасным на UFC 317»
15вчера, 13:56
Жозе Альдо исключен из ростера UFC
3вчера, 13:37
Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»
3вчера, 13:05
Цзю – об обязательном гендерном тестировании в боксе: «Удивлен, что мы дожили до такого маразма. Но, к сожалению, мы дошли до того, что это необходимо предпринять»
2вчера, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
1вчера, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49