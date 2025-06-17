Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще три боя»

Хавьер Мендес сообщил, сколько еще боев проведет Ислам Махачев.

«Мы увидим Ислама еще, возможно, в трех боях», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Ранее UFC анонсировал бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева, но дата поединка до сих пор неизвестна.

Сехудо уверен, что Махачев и Маддалена подерутся осенью: «Скорее всего, это будет 20 октября. Только не знаю, где пройдет бой»