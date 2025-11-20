Спивак – о выходе на бои под Кадышеву: «В этот момент чувствую спокойствие»

Сергей Спивак рассказал, почему выходит на бои под песню Надежды Кадышевой.

Тяжеловес UFC Сергей Спивак объяснил, почему выходит на бои под песню Надежды Кадышевой «Широка река».

– Мне просто по душе эта песня. Нравится и все. У меня же родители советские, они еще давно слушали этот ансамбль, мне запомнилось. А, когда взрослеешь, у тебя меняется мировоззрение: сначала слушаешь одно, потом – другое. В детстве я слушал то же, что и вся молодежь, а потом вкусы меняются.

– А что чувствуешь, когда надо идти бить большого парня, а в этот момент играет «Широка река, глубока река. Не доплыть тебе с того бережка»?

– Спокойствие.

– Вы в жизни слушаете эту песню?

– Стараюсь не слушать, она для боя. Поэтому обычно ее не ставлю.

– Вы знаете, что Кадышева переживает вторую волну популярности в России?

– От вас это услышал. Но вроде бы кто-то еще об этом говорил.

– Хотели бы попасть на ее концерт?

– Конечно, очень хотел бы.

– Кто-то из иностранцев хоть раз вас спрашивал об этой песне?

– Нет. Никто, – сказал Сергей Спивак в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

22 ноября Спивак должен был выступить на UFC в Катаре, но снялся с боя против Шамиля Газиева.

Тяжеловес выходит на бои в UFC под Кадышеву. Мы с ним поговорили