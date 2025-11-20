6

Камил Гаджиев: «Такой парень, как Царукян, скорее всего, остановит Топурию»

Камил Гаджиев считает Армана Царукяна фаворитом возможного боя с Илией Топурией .

Промоутер Камил Гаджиев оценил перспективы легковеса UFC Армана Царукяна в потенциальном бою против чемпиона Илии Топурии.

«Думаю, UFC его тренирует, но в своем смысле этого слова: «У тебя был шанс, парень, ты его не использовал, теперь жди». Он сейчас очень полезен для UFC в плане медиа.

Такой парень, как Арман, скорее всего, остановит Топурию. Он фаворит в бое с ним. Пока Илия главенствует в дивизионе, он будет получать соперников уровня Пимблетта, Гейджи, но не Армана. Поэтому Царукяну придется потерпеть», – сказал Камил Гаджиев.

22 ноября Царукян проведет бой с Дэном Хукером на турнире UFC в Катаре. Он идет на серии из четырех побед.

Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
