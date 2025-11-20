Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса
Титульный бой в легком весе между чемпионом Усманом Нурмагомедовым (20-0, 1 – признан несостоявшимся) и Алфи Дэвисом (17-5) возглавит турнир PFL в Дубае.
В октябре Нурмагомедов в реванше единогласным решением судей победил Пола Хьюза. Дэвис выиграл три последних боя в PFL, включая победу над Гаджи Рабадановым.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: PFL
