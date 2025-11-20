Мераб о топ-4 P4P, куда входит он, Махачев, Топурия и Чимаев: «Кавказ»
Мераб Двалишвили оценил изменения в рейтинге P4P, который возглавил Махачев.
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на изменения в рейтинге P4P.
После победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 Ислам Махачев завоевал титул в полусреднем весе и поднялся на первое место в рейтинге сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, обойдя Илию Топурию.
Теперь топ-4 рейтинга выглядит так:
1. Ислам Махачев (чемпион полусреднего веса)
2. Илия Топурия (чемпион легкого веса)
3. Мераб Двалишвили (чемпион легчайшего веса)
4. Хамзат Чимаев (чемпион среднего веса)
«Кавказ», – написал в соцсетях Мераб Двалишвили.
7 декабря на UFC 323 Двалишвили проведет титульный бой против Петра Яна. Это его четвертая защита за 2025 год.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
