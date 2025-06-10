Джек Делла Маддалена: «Если начинающим бойцам платить столько, сколько и топам, у них не будет мотивации развиваться»

Джек Делла Маддалена высказался о гонорарах в UFC.

«Я люблю эту компанию и все, что с ней связано. Она радует меня с 12 лет. Если вам не нравится контракт – не подписывайте его. Если начинающим бойцам платить столько, сколько и топам, у них не будет мотивации развиваться», – написал Джек Делла Маддалена .

Ожидается, что титульный бой Ислама Махачева и Маддалены пройдет в 2025 году.

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