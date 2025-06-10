Хоакин Бакли: «Махачев завершит карьеру, если победит Маддалену. Убежит от такого бойца, как я»

Хоакин Бакли высказался о поединке Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены.

«Он завершит карьеру, если победит Джека [Делла Маддалену]. Он быстро выйдет из игры, поскольку знает, что от природы не боец полусреднего дивизиона. И особенно что касается меня – он убежит от такого бойца, как я», – сказал боец UFC Хоакин Бакли.

Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены .

Камару Усман подерется с Бакли 14 июня на UFC Fight Night 257.

Хоакин Бакли: «Я стану худшим кошмаром Махачева. Переход в мой вес – плохая идея»