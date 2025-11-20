Менеджер Александра Емельяненко допустил возвращение бойца к выступлениям: «Состояние такое же»
Александр Емельяненко может возобновить карьеру.
Менеджер Александра Емельяненко Ваха Шанхоев оценил шансы бойца вернуться к выступлениям.
«Состояние такое же. Нужно время для полного восстановления. Думаю, если не затянется с восстановлением, возможно возвращение Александра», – сказал Ваха Шанхоев.
В октябре Емельяненко сообщил, что его выписали из медицинского центра при МГУ, где несколько дней проходил процедуры после операции на спине.
«Доктора сказали: «Можешь инвалидность сделать». Как дела у Александра Емельяненко?
