Менеджер Александра Емельяненко допустил возвращение бойца к выступлениям: «Состояние такое же»

Александр Емельяненко может возобновить карьеру.

Менеджер Александра Емельяненко Ваха Шанхоев оценил шансы бойца вернуться к выступлениям.

«Состояние такое же. Нужно время для полного восстановления. Думаю, если не затянется с восстановлением, возможно возвращение Александра», – сказал Ваха Шанхоев.

В октябре Емельяненко сообщил, что его выписали из медицинского центра при МГУ, где несколько дней проходил процедуры после операции на спине.

«Доктора сказали: «Можешь инвалидность сделать». Как дела у Александра Емельяненко?