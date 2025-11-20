Бадаев – о реванше Двалишвили и Яна: «Мераба нужно прессинговать и бить с первого раунда. Прям бить – так, чтобы он был вынужден отходить»

Асланбек Бадаев рассказал, за счет чего Петр Ян может победить Мераба Двалишвили.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев оценил шансы Петра Яна в титульном бою против чемпиона Мераба Двалишвили .

«Петру надо навязывать свою работу. Если дать разогнаться Мерабу, его тяжело остановить, потому что он набирает обороты. Его нужно прессинговать и бить с первого раунда. Прям бить – так, чтобы Двалишвили был вынужден отходить. Петр очень тяжело бьет. Его не назовешь «one punch» нокаутером, но его удары имеют накопительный эффект. Это и тяжелые руки дают эффект в комплексе.

Яну нужно сразу идти вперед и постоянно бить. Разогнавшийся Двалишвили загонит любого. Он дышит лучше всех. Нужно бить и потрясать. С пропущенными ударами у человека теряется уверенность и решительность. Борцы очень не любят, когда их бьют. Ударники тоже не любят, но они под это адаптированы. Понимают природу пропущенного удара и смягчают его. Борцы пропускать не привыкли, и жесткие удары меняют расклады, а по-другому Мераба не остановить», – сказал Асланбек Бадаев.

7 декабря на UFC 323 Двалишвили и Ян проведут титульный бой за пояс в легчайшем весе. В марте 2023-го Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

