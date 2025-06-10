Али Абдель-Азиз: «Хабиб сказал, что Маддалена – очень тяжелый соперник»
Али Абдель-Азизвысказался о поединке Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой.
«Это тяжелый бой. Ислам – фаворит 4 к 1 в бою с Топурией. Коэффициенты в бою Ислама и Делла Маддалены почти равны. Хабиб сказал, что это очень тяжелый бой», – сказал менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.
Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены.
Хоакин Бакли: «Махачев завершит карьеру, если победит Маддалену. Убежит от такого бойца, как я»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости