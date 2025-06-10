Али Абдель-Азиз: «Хабиб сказал, что Маддалена – очень тяжелый соперник»

Али Абдель-Азизвысказался о поединке Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой.

«Это тяжелый бой. Ислам – фаворит 4 к 1 в бою с Топурией. Коэффициенты в бою Ислама и Делла Маддалены почти равны. Хабиб сказал, что это очень тяжелый бой», – сказал менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены .

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