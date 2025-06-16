Сехудо уверен, что Махачев и Маддалена подерутся осенью: «Скорее всего, это будет 20 октября. Только не знаю, где пройдет бой»

Генри Сехудо назвал дату поединка Маддалены и Махачева.

«Мы все знаем, что Махачев и Маддалена , скорее всего, подерутся 20 октября. Не знаю, где это случится. Но где тогда будут Шавкат Рахмонов , Шон Брэди , Белал Мухаммад и Иэн Гэрри ?», – обратился экс-чемпион UFC Генри Сехудо к Камару Усману на совместном подкасте.

Ранее UFC анонсировал бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева, но дата поединка до сих пор неизвестна.

Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»

Камару Усман: «Финиширую Бакли, затем дождусь победителя боя Махачева и Делла Маддалены»