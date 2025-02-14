Усик заявил, что не вернется в первый тяжелый вес: «Я вешу 102-103 кг, мне будет тяжело согнать вес»

Александр Усик заявил, что не вернется в крузервейт.

«Вернуться в первый тяжелый вес? Сейчас я думаю, что нет, потому что мне будет тяжело согнать вес.

Сейчас я вешу 102-103 кг, шесть лет работаю в этом весе. Нет, думаю, вернуться будет невозможно», − сказал чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик , ставший абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Усик − о вызове от Дюбуа: «Он начал говорить: «Бла-бла-бла», а я ему: «Убирайся»