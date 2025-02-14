Усик заявил, что не вернется в первый тяжелый вес: «Я вешу 102-103 кг, мне будет тяжело согнать вес»
Александр Усик заявил, что не вернется в крузервейт.
«Вернуться в первый тяжелый вес? Сейчас я думаю, что нет, потому что мне будет тяжело согнать вес.
Сейчас я вешу 102-103 кг, шесть лет работаю в этом весе. Нет, думаю, вернуться будет невозможно», − сказал чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
Усик − о вызове от Дюбуа: «Он начал говорить: «Бла-бла-бла», а я ему: «Убирайся»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
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