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Усик − о вызове от Дюбуа: «Он начал говорить: «Бла-бла-бла», а я ему: «Убирайся»

Александр Усик рассказал, что ему не понравился вызов от Даниэля Дюбуа.

«Вызов Дюбуа? Это чушь. Слушайте, это бред. Он вышел и сказал: «Слушай, это несправедливо, бла-бла-бла», а я ему ответил: «Убирайся».

Послушайте, Дюбуа должен подраться с Паркером, а затем посмотрим», − сказал чемпион мира по боксу Александр Усик, победивший Даниэля Дюбуа нокаутом в 2023 году.

Усик собирается подраться с Алексом Перейрой в прощальном бою: «Выставочный поединок, почему нет?»

Усик − о следующем сопернике: «Подерусь с победителем боя Дюбуа − Паркер»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
logoДаниэль Дюбуа
logoбокс
тяжелый вес
logoАлександр Усик
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