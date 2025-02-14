Усик − о вызове от Дюбуа: «Он начал говорить: «Бла-бла-бла», а я ему: «Убирайся»
Александр Усик рассказал, что ему не понравился вызов от Даниэля Дюбуа.
«Вызов Дюбуа? Это чушь. Слушайте, это бред. Он вышел и сказал: «Слушай, это несправедливо, бла-бла-бла», а я ему ответил: «Убирайся».
Послушайте, Дюбуа должен подраться с Паркером, а затем посмотрим», − сказал чемпион мира по боксу Александр Усик, победивший Даниэля Дюбуа нокаутом в 2023 году.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
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