Царукян обратился к Топурии: «Вытру пол октагона твоим лицом»

Арман Царукян отреагировал на слова Илии Топурии.

Ранее Илия Топурия заявил, что не даст Царукяну возможность подраться за пояс: «Не вижу в нем претендента, который этого заслуживает».

«Если выиграешь [на UFC 317], я вытру пол октагона твоим лицом», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Напомним, что в ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе.

Топурия – о том, что Царукян будет страховать бой с Оливейрой: «Зачем Арман согласился? У него нет шансов против меня»

Царукян ответил Топурии: «Молись, чтобы с Оливейрой ничего не случилось»