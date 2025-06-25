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Сирил Ган: «UFC уже работает над организацией боя с Аспиналлом. Уверен, что он состоится»

Сирил Ган сообщил, что UFC работает над организацией поединка с Томом Аспиналлом.

Напомним, что президент UFC Дана Уайт провозгласил Аспиналла полноценным чемпионом промоушена на пресс-конференции, состоявшейся после турнира в Баку.

«Мой менеджер общался с матчмейкерами и Хантером Кэмпбеллом. Знаю, что они уже работают над организацией боя с Томом Аспиналлом. Мы остаемся на связи.

Пока ничего не подтверждено, поэтому мы ждем дальнейших обсуждений. Предстоит определить место и дату. Но я уверен, что бой состоится», – сказал боец тяжелого веса UFC Сирил Ган.

Ган (13-2) в последний раз дрался в декабре, когда победил Александра Волкова раздельным решением судей.

Аспиналл может провести следующий бой в ноябре в Нью-Йорке. Том в последний раз дрался в июле-2024

«Процесс запущен». Ган намекнул на скорый анонс боя

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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