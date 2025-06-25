Илия Топурия: «У Оливейры не получится идти вперед. Он пропустит пару ударов и сразу же полезет в партер»

Илия Топурия высказался о предстоящем бое с Чарльзом Оливейрой.

Ранее Чарльз Оливейра пообещал , что будет работать первым номером в поединке: «Я проблема этого дивизиона. Буду идти вперед».

«У него, может, и есть какой-то план, но когда прозвучит гонг... У него просто не получится идти вперед. Так всегда бывает, когда дерешься со мной. Он попытается сделать это, но быстро попятится назад.

Пропустит пару ударов в лицо и сразу же полезет партер. После этого вы увидите финиш. И это произойдет очень быстро», – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Напомним, что бой за вакантный пояс в легком весе между Топурией и Оливейрой состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317, который пройдет в Лас-Вегасе.

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