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Илия Топурия: «У Оливейры не получится идти вперед. Он пропустит пару ударов и сразу же полезет в партер»

Илия Топурия высказался о предстоящем бое с Чарльзом Оливейрой.

Ранее Чарльз Оливейра пообещал, что будет работать первым номером в поединке: «Я проблема этого дивизиона. Буду идти вперед».

«У него, может, и есть какой-то план, но когда прозвучит гонг... У него просто не получится идти вперед. Так всегда бывает, когда дерешься со мной. Он попытается сделать это, но быстро попятится назад.

Пропустит пару ударов в лицо и сразу же полезет партер. После этого вы увидите финиш. И это произойдет очень быстро», – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Напомним, что бой за вакантный пояс в легком весе между Топурией и Оливейрой состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317, который пройдет в Лас-Вегасе.

Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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легкий вес (MMA)
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