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Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг подерутся на турнире UFC в Шанхае

Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг подерутся на турнире UFC в Шанхае.

Поединок пройдет в соглавном событии ивента, который состоится 23 августа. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Ортега (16-4) в последний раз выступал в сентябре-2024, когда проиграл Диего Лопесу единогласным решением судей.

Стерлинг (24-5) в декабре прошлого года уступил судейским решением Мовсару Евлоеву.

Поединок Уокера и Миньянга возглавит турнир UFC в Шанхае

UFC проведет турнир в Шанхае впервые с 2017 года

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Даны Уайта
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