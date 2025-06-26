Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг подерутся на турнире UFC в Шанхае
Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг подерутся на турнире UFC в Шанхае.
Поединок пройдет в соглавном событии ивента, который состоится 23 августа. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.
Ортега (16-4) в последний раз выступал в сентябре-2024, когда проиграл Диего Лопесу единогласным решением судей.
Стерлинг (24-5) в декабре прошлого года уступил судейским решением Мовсару Евлоеву.
Поединок Уокера и Миньянга возглавит турнир UFC в Шанхае
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Даны Уайта
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