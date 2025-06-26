Анкалаев сообщил, что реванш с Перейрой состоится в октябре: «Закончу карьеру этого парня. Никакой пощады»

Магомед Анкалаев сообщил, что реванш с Алексом Перейрой состоится в октябре.

«Октябрь. Я закрою страницу и закончу карьеру этого парня. Никакой пощады», – написал в социальных сетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

Ранее Алекс Перейра подтвердил, что намерен провести бой против Анкалаева осенью.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте. Россиянин победил единогласным решением судей.

Алекс Перейра: «Анкалаев не был самым сложным соперником в моей карьере. Были парни и сильнее»

Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»