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Анкалаев сообщил, что реванш с Перейрой состоится в октябре: «Закончу карьеру этого парня. Никакой пощады»

Магомед Анкалаев сообщил, что реванш с Алексом Перейрой состоится в октябре.

«Октябрь. Я закрою страницу и закончу карьеру этого парня. Никакой пощады», – написал в социальных сетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

Ранее Алекс Перейра подтвердил, что намерен провести бой против Анкалаева осенью.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте. Россиянин победил единогласным решением судей.

Алекс Перейра: «Анкалаев не был самым сложным соперником в моей карьере. Были парни и сильнее»

Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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