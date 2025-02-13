Усик собирается подраться с Алексом Перейрой в прощальном бою: «Выставочный поединок, почему нет?»
Александр Умик хочет провести выставочный бой с Алексом Перейрой.
«Для начала я подерусь с тем, кто победит в бою 22 февраля [Даниэль Дюбуа против Джозефа Паркера за титул IBF], но далее возможен выставочный бой с Алексом Перейрой. Возможно. Почему нет?» − сказал чемпион WBA, WBC и WBO Александр Усик.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing on TNT
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