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Усик собирается подраться с Алексом Перейрой в прощальном бою: «Выставочный поединок, почему нет?»

Александр Умик хочет провести выставочный бой с Алексом Перейрой.

«Для начала я подерусь с тем, кто победит в бою 22 февраля [Даниэль Дюбуа против Джозефа Паркера за титул IBF], но далее возможен выставочный бой с Алексом Перейрой. Возможно. Почему нет?» − сказал чемпион WBA, WBC и WBO Александр Усик.

Усик заявил, что проведет два боя и завершит карьеру: «Мне осталось полтора-два года в боксе»

Усик − о следующем сопернике: «Подерусь с победителем боя Дюбуа − Паркер»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing on TNT
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