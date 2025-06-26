Илия Топурия: «Не дам Царукяну титульный шанс. Не вижу в нем претендента, который этого заслуживает»

Илия Топурия заявил, что не даст Арману Царукяну возможность подраться за пояс.

«Я не дам Царукяну титульный шанс. Не вижу в нем претендента, который этого заслуживает. Однажды у меня тоже была история с проваленной весогонкой – тогда я еще выступал в полулегком весе.

За это UFC отправили меня в следующую весовую категорию и заставили исправить ошибку. Только после этого мне дали еще один бой. Так почему Арман заслуживает особого отношения?» – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Напомним, что в ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе.

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