Махачев – о визите Кэмпбелла в Дагестан: «Все думают, что он уговаривал меня подраться с Топурией. Но мы говорили о полусреднем весе»

Ислам Махачев рассказал о визите Хантера Кэмпбелла в Дагестан.

Напомним, что в начале мая вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл прилетел в Дагестан и встретился с Махачевым.

«Все думают, что Хантер пытался уговорить меня принять бой с Илией Топурией. На самом деле мы говорили о переходе в полусредний вес, о встрече с победителем пары Джек Делла Маддалена – Белал Мухаммад .

Хантер сказал мне: «Я понимаю, что Белал – твой друг. Но это спорт. Пожмете руки, подеретесь, а после – уважение». У нас была большая дискуссия на эту тему. Я ответил: «Дождемся результата боя, а там уже посмотрим», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»

«Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым