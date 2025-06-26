Махачев – о визите Кэмпбелла в Дагестан: «Все думают, что он уговаривал меня подраться с Топурией. Но мы говорили о полусреднем весе»
Ислам Махачев рассказал о визите Хантера Кэмпбелла в Дагестан.
Напомним, что в начале мая вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл прилетел в Дагестан и встретился с Махачевым.
«Все думают, что Хантер пытался уговорить меня принять бой с Илией Топурией. На самом деле мы говорили о переходе в полусредний вес, о встрече с победителем пары Джек Делла Маддалена – Белал Мухаммад.
Хантер сказал мне: «Я понимаю, что Белал – твой друг. Но это спорт. Пожмете руки, подеретесь, а после – уважение». У нас была большая дискуссия на эту тему. Я ответил: «Дождемся результата боя, а там уже посмотрим», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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