Усик − о следующем сопернике: «Подерусь с победителем боя Дюбуа − Паркер»
Александр Усик назвал имена возможных соперников.
«Я подерусь с тем, кто победит. Джозеф Паркер или Даниэль Дюбуа − без проблем», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик, победивший Тайсона Фьюри в декабре-2024.
22 февраля Дюбуа и Паркер подерутся в Эр-Рияде за звание чемпиона IBF в тяжелом весе.
Усик заявил, что проведет два боя и завершит карьеру: «Мне осталось полтора-два года в боксе»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sky Sports
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