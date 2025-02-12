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Усик − о следующем сопернике: «Подерусь с победителем боя Дюбуа − Паркер»

Александр Усик назвал имена возможных соперников.

«Я подерусь с тем, кто победит. Джозеф Паркер или Даниэль Дюбуа − без проблем», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик, победивший Тайсона Фьюри в декабре-2024.

22 февраля Дюбуа и Паркер подерутся в Эр-Рияде за звание чемпиона IBF в тяжелом весе.

Усик заявил, что проведет два боя и завершит карьеру: «Мне осталось полтора-два года в боксе»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sky Sports
тяжелый вес
logoДаниэль Дюбуа
logoДжозеф Паркер
logoбокс
logoАлександр Усик
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