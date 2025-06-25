«Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым
Илия Топурия дал совет Джеку Делла Маддалене перед боем с Исламом Махачевым.
«Джеку нужно пробивать корпус Ислама прямыми ударами. Это поможет остановить попытки тейкдаунов. Удары в корпус отлично работают против переводов – а Джек прекрасный ударник. Мне нравится его стиль», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Напомним, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе в мае. В руководстве UFC подтвердили, что в следующем поединке он встретится с Джеком Делла Маддаленой – бой за титул в полусреднем дивизионе может состояться 20 октября.
Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»
В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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