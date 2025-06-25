  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • «Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым
10

«Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым

Илия Топурия дал совет Джеку Делла Маддалене перед боем с Исламом Махачевым.

«Джеку нужно пробивать корпус Ислама прямыми ударами. Это поможет остановить попытки тейкдаунов. Удары в корпус отлично работают против переводов – а Джек прекрасный ударник. Мне нравится его стиль», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Напомним, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе в мае. В руководстве UFC подтвердили, что в следующем поединке он встретится с Джеком Делла Маддаленой – бой за титул в полусреднем дивизионе может состояться 20 октября.

Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»

В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
logoUFC
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
Джек Делла Маддалена
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджер Махачева: «Топурия в полусреднем весе? Ерунда. Он же малюсенький»
2вчера, 16:25
Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»
21 июня, 19:20
Илия Топурия: «Если Махачев выиграет титул, то поднимусь в полусредний вес»
1121 июня, 09:18
Главные новости
Сирил Ган: «UFC уже работает над организацией боя с Аспиналлом. Уверен, что он состоится»
7сегодня, 17:00
Илия Топурия: «У Оливейры не получится идти вперед. Он пропустит пару ударов и сразу же полезет в партер»
1сегодня, 15:15
Фахретдинов встретится с Густафссоном на турнире UFC в Париже (Марсель Дорфф)
сегодня, 14:55
Арман Царукян: «Хейтеры, продолжайте ненавидеть меня. Вы приносите много просмотров»
2сегодня, 14:45
Кевин Холланд и Даниэль Родригес подерутся на UFC 318 (Кевин К)
6сегодня, 13:55
Оливейра пообещал работать первым номером против Топурии: «Я проблема этого дивизиона. Буду идти вперед»
1сегодня, 12:55
Отец Аспиналла – о том, что Тома провозгласили чемпионом на пресс-конференции: «Это неправильно. Том заслужил большего»
8сегодня, 11:30
«Кто угодно, когда угодно и где угодно». Лопес отреагировал на анонс боя с Силвой
2сегодня, 10:55
Джастин Гейджи: «Жду победителя боя между Топурией и Оливейрой. Моим следующим соперником должен быть чемпион»
5сегодня, 10:40
Усман Нурмагомедов: «Проведу следующий бой в октябре»
5сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49