«Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым

Илия Топурия дал совет Джеку Делла Маддалене перед боем с Исламом Махачевым.

«Джеку нужно пробивать корпус Ислама прямыми ударами. Это поможет остановить попытки тейкдаунов. Удары в корпус отлично работают против переводов – а Джек прекрасный ударник. Мне нравится его стиль», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Напомним, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе в мае. В руководстве UFC подтвердили, что в следующем поединке он встретится с Джеком Делла Маддаленой – бой за титул в полусреднем дивизионе может состояться 20 октября.

Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»

В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США